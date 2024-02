Au PSG depuis l’été dernier, Marco Asensio semble prendre un poids dans le vestiaire de Luis Enrique qui ne lui était pas promis. Cependant, de part son expérience, l’international espagnol y parvient naturellement.

Après sept saisons passées au Real Madrid et y avoir tout gagné, Marco Asensio rejoint le PSG au cours de l’été 2023 libre de tout contrat. S’il n’est pas destiné à prendre de l’importance au sein du vestiaire de Luis Enrique, l’international espagnol arrive tout de même avec l’approbation de son ancien sélectionneur avec La Roja, et une certaine expérience dans ses valises. A deux jours de l’importante rencontre de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, Marco Asensio a accordé un entretien à l’AFP, l’occasion pour lui d’évoquer cette expérience acquise au cours de sa carrière, qu’il pourrait mettre au service du PSG : « Mon football, mon expérience et mon leadership. Ça fait longtemps que je suis dans le monde du foot, j’ai connu mon lot de succès et je crois que j’ai beaucoup à offrir. Je peux être un exemple et une source d’inspiration pour les jeunes joueurs du club ». Sur le terrain, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid confie être « plus à l’aise et plus dangereux » dans l’axe, et ajoute pouvoir apporter « beaucoup à l’équipe sur et en dehors du terrain« .

🗣️ Marco Asensio : "Je sens que je suis un joueur important, qui peut aider les autres, un rôle que je partage avec d'autres joueurs qui sont là depuis longtemps"



Dans le vestiaire du PSG, Marco Asensio évoque lui-même un rôle important qu’il endosse : « Je sens que je suis un joueur important, qui peut aider les autres, un rôle que je partage avec d’autres joueurs qui sont là depuis longtemps. J’essaie d’apprendre les habitudes du vestiaire, de m’adapter et d’aider« . En Rouge & Bleu, Marco Asensio a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues, dressant un bilan statistique de 5 buts et 4 passes décisives. Si les chiffres sont minces, c’est dû à la blessure qui a écarté Marco Asensio des terrains au début du mois de septembre, jusqu’en la fin du mois de novembre, manquant ainsi 12 matchs. Aujourd’hui, s’il confie avoir discuté avec Keylor Navas avant de rejoindre le PSG, le numéro 11 parisien évoque sa forme actuelle : « Je suis heureux. Avec le club, le staff et les joueurs, nous sommes sur la bonne voie, unis, et je crois qu’on va accomplir de grandes choses. On s’entend tous bien et on est très ambitieux. Ces derniers matchs j’ai pu montrer que je me sentais bien, je suis en forme et disponible pour l’équipe« , a-t-il confié, toujours auprès de l’AFP.