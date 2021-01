Hier, le PSG a concédé le match nul contre Saint-Etienne (1-1) sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour son premier match de l’année tout comme celui de son entraîneur Mauricio Pochettino. Alors que le match retour (33e journée de Ligue 1) – au Parc des Princes – n’est que dans trois mois, la LFP a déjà programmé ce dernier. Il se déroulera le dimanche 18 avril à 13 heures. Ce match a été programmé à cette date pour la promotion de la Ligue 1 à l’international et notamment en Chine et dans l’Asie entière, où ce match sera diffusé en prime time. “Dans le cadre de la promotion de la Ligue 1 Uber Eats à l’international, l’affiche Paris Saint-Germain – AS Saint-Etienne comptant pour la 33ème journée de Ligue 1 Uber Eats se déroulera le dimanche 18 avril à 13h00. Cette programmation en début d’après-midi d’une affiche de Ligue 1 Uber Eats assurera notamment une diffusion en prime time en Asie où le championnat de France bénéficie d’une large exposition et d’un intérêt grandissant“, lance la LFP dans son communiqué.