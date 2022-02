Après la contre-performance contre le FC Nantes samedi dernier (3-1), le PSG va devoir se racheter ce week-end. Le club de la capitale affrontera l’AS Saint-Étienne ce samedi, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Avant de se frotter à l’ogre parisien, l’entraîneur des Verts a tenu a mettre les choses au clair avec ses joueurs.

Juste après le match nul entre Saint-Etienne et Strasbourg dimanche (2-2), Pascal Dupraz avait déjà mis la pression à ses joueurs. « Si on va au PSG pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé je ne viens pas », avait-il lâché. Aujourd’hui, il a maintenu son idée mais cette fois en l’exprimant sur les réseaux sociaux. Prime Video a relayé les propos de Pascal Dupraz sur Twitter et le principal intéressé a repris la publication en écrivant « Oui, c’est très clair ! ». Avec 13 point engendrés sur 15 possibles, Saint-Étienne est 16e de Ligue 1. Dans la quête au maintien, le club ne voudra pas être freiné dans sa lancée par les Rouge & Bleu.