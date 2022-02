Billet CS – Retour sur le faux pas du PSG face à Nantes

C’est votre rendez-vous hebdomadaire du mardi midi, le billet d’humeur CS. Désormais, chaque mardi, notre journaliste Mickaël Rufet vous propose son analyse sur un sujet gravitant autour du PSG. Ce jour, retour sur la déconvenue face au FC Nantes ce samedi soir (3-1).

Le PSG a vécu une semaine plutôt particulière, et c’est peu de le dire. Confronté au Real Madrid mardi dernier en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale a réalisé une prestation inattendue en dominant de la tête et des épaules son adversaire. Ayant publié un billet ici le jour même du match en exposant mes espérances, je n’ai clairement pas été déçu, bien au contraire. Même si, oui, la Casa Blanca n’était pas, mais alors pas du tout, au niveau requis pour ce genre de rencontres, les hommes de Mauricio Pochettino ont mis tous les ingrédients pour glaner ce succès 1-0. Un succès qui aurait pu être bien plus lourd sans un grand Thibaut Courtois et une inefficacité parisienne dont on reparlera dans les prochaines lignes.

Le PSG a donc pris une petite option pour la qualification. Le tout sera désormais d’enchaîner afin d’arriver au 9 mars prochain sur la pelouse du Bernabeu gonflé à bloc pour le match retour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Lionel Messi et ses coéquipiers n’ont pas lancé ce sprint de la meilleure des manières, loin s’en faut. En effet, opposés au FC Nantes à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1 ce samedi, les Rouge et Bleu ont coulé en l’espace de 45 minutes. 45 minutes top chrono qui ont suffi aux Canaris pour faire une différence de trois buts. Lors du second acte, Les Parisiens, qui ont pourtant réduit la marque au sortir des vestiaires, n’ont jamais su remonter à la surface, alors que Neymar a raté la balle du 3-2 et du doublé en échouant face à Alban Lafond sur pénalty. Alors, que s’est-il passé ?

Plusieurs aspects peuvent expliquer ce naufrage francilien : tout d’abord, il faut bien le reconnaître, les joueurs d’Antoine Kombouaré ont parfaitement négocié ce match de gala en prenant le PSG à la gorge avec énormément d’intensité. Après un rendez-vous aussi important que celui face au Real Madrid en milieu de semaine, c’était exactement la bonne attitude à adopter. Forcément, on ne peut pas non plus le nier, la dimension spectaculaire du jeu des Nantais a grandement été favorisé par un arbitrage lunaire signé Mickael Lesage. Erreurs sur erreurs, l’homme en noir a livré une copie médiocre au possible. Et oui, malgré les critiques de certains observateurs, Marco Verratti a eu totalement raison de s’insurger contre le corps arbitral de la sorte, la frustration et le sentiment d’injustice étant énormes. Il est difficile de dire si oui ou non le PSG est arbitré différemment des autres, mais c’est vrai qu’on a souvent le sentiment d’une sorte de compensation de la part des arbitres… Préférant avantager, même un chouïa (ou inconsciemment), David au détriment de Goliath en somme.

Ensuite, et c’est la raison d’une telle contreperformance, les joueurs et Mauricio Pochettino se sont totalement ratés. Les joueurs déjà : Offensivement, la fameuse MNM alignée pour la première fois depuis le 28 novembre dernier, a été d’une inefficacité affligeante. C’est désormais coutumier, Alban Lafont sort son plus beau costume face au PSG, le portier nantais ayant été infranchissable. Infranchissable aussi parce que les joueurs parisiens ont fait preuve d’une maladresse indigente dans le dernier geste. Défensivement, Juan Bernat et Presnel Kimpembe ont été les maillons faibles. L’Ibère a paru ne jamais avoir eu de coffre, tandis que le titi a connu des errances de placements digne d’un Thomas Meunier des grands soirs.

Si le bloc équipe n’a jamais été mis en danger face au Real Madrid, celui-ci n’a tout simplement jamais existé face au FC Nantes. C’est simple, les Rouge et Bleu ont laissé des boulevards que ce soit en défense ou au milieu. Dans l’entrejeu, et cela devient très inquiétant, Georginio Wijnaldum n’est plus que l’ombre de lui-même. Alors oui, il revenait de blessure, mais le niveau affiché par l’ancien joueur de Liverpool est juste cataclysmique. Idrissa Gueye, qui revenait de la Coupe d’Afrique des Nations dans la peau du vainqueur, a, pour sa part, offert une intensité digne d’un poussin dans les duels, bien loin de ce à quoi il nous a habitué.

La grossière erreur de Mauricio Pochettino a été de constituer son milieu de terrain de la sorte. En tant que coach du Paris Saint-Germain ses choix sont forcément cornéliens, mais titulariser un Wijnaldum qui revenait de blessure alors qu’il ne met pas un pied devant l’autre depuis son arrivée en terre parisienne est un non-sens. Un non-sens parce que, sans vouloir en faire trop avec nos titis, il n’aurait pas été volé de laisser une chance à d’autres éléments, plus frais, dans un tel contexte. On pense bien évidemment à Xavi Simons ou Edouard Michut. J’ai du mal à comprendre la gestion de Pochettino, le message envoyé aux jeunes est tout simplement catastrophique.