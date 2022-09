PSG / SB29 : Découvrez les compos officielles

Dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit Brest. Au Parc des Princes, les parisiens vont affronter le club breton pour la 40e fois de l’histoire. L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de retrouver leur jardin après deux déplacements consécutifs à Toulouse et Nantes, mais aussi de retrouver la tête du championnat de France.

Pour cette rencontre, Christophe Gatlier a pu compter sur tous ses hommes excepté Renato Sanches. En effet, le Portugais souffre d’une lésion aux adducteurs et sera absent au moins 10 jours. Si tous les autres joueurs Rouge & Bleu sont aptes, le technicien français a tout de même procédé à des changements dans son onze, afin de faire face au marathon qui se présente face au PSG avec l’enchaînement des matchs. Pour autant, le coach parisien est resté fidèle à son système préférentiel depuis le début de la saison : le 3-4-1-2. Achraf Hakimi titulaire sur le flanc droit va disputer son 50e match officiel en Rouge & Bleu. En défense, Sergio Ramos, Danilo Pereira et Presnel Kimpembe, capitaine, sont titulaires. Juan Bernat occupera le rôle de piston gauche. Au milieu le duo Vitinha-Verratti est reconduit. Le trio offensif, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi, est aligné.

Feuille de match PSG / Brest

7e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérémie Pignard – Assistants : Laurent Coniglio et Guillaume Debart – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – Arbitres Vidéos : Wilfried Bien et Benjamin Lepaysant.

XI du PSG : Donnarumma– Ramos, Danilo, Kimpembe (c) – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi – Mbappé Neymar Remplaçants : Navas – Marquinhos , Mukiele Mendes -, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery – Sarabia, C.Soler, Ekitike.

