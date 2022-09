Historique, enjeux, clés du match … Tout sur Paris – Brest

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Stade Brestois au Parc des Princes ce samedi (17h sur Prime Video). L’occasion de se pencher sur l’historique entre les deux clubs, et évoquer les enjeux et clés de ce match de championnat pour le Paris Saint-Germain.

PSG / SB29 : Large domination des parisiens

Le Stade Brestois va rencontrer le Paris Saint-Germain pour la 40e fois de l’histoire. Le PSG domine largement le club breton avec 23 victoires, 12 matchs nuls et seulement 4 défaites. La dernière victoire de Brest sur le club de la capitale remonte au 26 janvier 1985 (3-1) dans le Finistère. Depuis, les Parisiens restent sur une série de 23 rencontres sans connaître la défaite face à leur adversaire du jour. Cette série d’invincibilité est dans le top 3 de celles actuellement en cours du PSG : Angers (27 matchs sans défaite) et Saint-Etienne (25 matchs sans défaite). En terme de série, les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de poursuivre celle du nombre de victoire face au Stade Brestois, en enregistrant ce samedi, leur 12e victoire consécutive face aux Bretons.

En 16 rencontres officielles, Brest ne s’est imposé qu’une seule fois au Parc des Princes le 12 septembre 1982 sur le score de 1-2 en championnat. Dans son antre, le PSG reste sur une série de 14 matchs sans défaite (10 victoires – 4 matchs nuls). Dans l’histoire, c’est 24 joueurs qui ont porté les maillots des deux clubs : Claude Barrabé, Daniel Bernard, Jean-Pierre Bosser, Bernard Bureau, Gilles Cardinet, Joël Cloarec, Patrick Colleter, Franck Dja Djédjé, Bandiougou Fadiga, Louis Floch, David Ginola, Vincent Guérin, Lionel Justier, Ahmed Kantari, Bernard Lama, Paul Le Guen, Yvon Leroux, Claude Makélélé, Tripy Makonda, Bernard Mendy, Granddi Ngoyi, William N’Jo Léa, Bernard Pardo et Jocelyn Rico. Gaëtan Charbonnier, qui a été joueur du PSG lors de la saison 2008-2009 n’est pas dans la liste tant il n’a pas revêtu la tunique Rouge & Bleu en professionnel, à l’instar de Sébastien Cibois, formé au club entre 2012 et 2019.

Avec 6 buts inscrits, Zlatan Ibrahimovic est le meilleur buteur du PSG face à Brest. Le géant suédois devance ainsi Kylian Mbappé (5), Dominique Rocheteau (4), et Safet Susic (3).

Image : psg.fr

Les enjeux de ce PSG / SB29

Après deux déplacements en Ligue 1 Uber Eats à Toulouse (victoire 0-3) et Nantes (victoire 0-3), les parisiens auront à cœur de retrouver le Parc des Princes en championnat de la meilleure des manières. Ainsi, il faudra pour les Rouge & Bleu poursuivre la série d’invincibilité en cours à l’échelle nationale de 15 rencontres sans la moindre défaite (11 victoires – 4 nuls), avec 55 buts inscrits et seulement 13 buts encaissés. Au Parc des Princes, cette dernière série est encore plus importante, puisque le Paris Saint-Germain n’a plus connu la défaite à domicile en championnat depuis le 3 avril 2021 (défaite face au LOSC 0-1), soit 24 matchs sans s’incliner (20 victoires et 4 nuls).

Des nouveaux records peuvent tomber en ce samedi 10 septembre au Parc des Princes. En effet, face au Stade Brestois, Kylian Mbappé peut rejoindre Zlatan Ibrahimovic (85) au classement des joueurs ayant inscrit le plus de buts dans l’antre du PSG, et se rapprocher par la même occasion du recordman, Edinson Cavani (110). Avec ses 7 buts et 6 passes décisives depuis le début de saison, Neymar aura à cœur de surfer sur sa forme actuelle. Leo Messi a délivré lui aussi 6 passes décisives et pourrait ainsi batailler pour le titre de meilleur passeur, ainsi faire tomber le record sur une saison détenu par son compatriote Angel Di Maria avec ses 18 offrandes en 2015-2016. Un enjeu un peu plus symbolique que les autres, celui d’Achraf Hakimi. En effet, l’international marocain pourrait aujourd’hui disputer son 50e match avec le PSG, qui plus est, au Parc des Princes.

Des chiffres dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.