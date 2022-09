PSG / Brest : Annoncez votre pronostic

Ce samedi après-midi (17h sur Prime Video), le PSG accueille le Stade Brestois 29 – au Parc des Princes – à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Et avant la prochaine rencontre de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa mercredi, Christophe Galtier a décidé de faire un très léger turn-over dans son effectif. Ainsi, seuls Marquinhos et Nuno Mendes sont laissés au repos et remplacés dans le onze par Danilo Pereira et Juan Bernat. Au milieu, le duo Verrattinha est aligné tandis que le trio offensif est formé par Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Parisiens et Brestois. Annoncez votre pronostic ici. Mardi dernier, le PSG s’est imposé à domicile face à la Juventus en Ligue des champions (2-1). Un résultat annoncé ici par El Fideo, Frank l’usurpé, Xgames, ViDazZ et Axwell. Félicitations à eux !