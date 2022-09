Renato Sanches forfait pour le match entre le PSG et Brest

Ce vendredi matin, le PSG s’est entraîné une dernière fois à la veille de la réception de Brest dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Lors de cet entraînement, un seul joueur manquait à l’appel, Renato Sanches. Arrivé en fin de mercato, l’international portugais (25 ans) a participé à six matches (1 titularisation) et marqué un but sur son premier ballon sous le maillot Rouge & Bleu. Dans son point médical d’avant-match, le club de la capitale acte le forfait de l’ancien lillois. Il souffre d’une lésion aux adducteurs droits. Il est absent pour minimum 10 jours. Il ne devrait donc pas pouvoir tenir sa place contre le Maccabi Haïfa (mercredi) et Lyon le 18 septembre. Sa présence dans la liste du Portugal pour les deux matches avant la Coupe du Monde est certainement compromise.

Le point médical du PSG