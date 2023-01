PSG / SDR : Le groupe des 21 Rémois

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Stade de Reims ce dimanche (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle le coach rémois, Will Still, pourra compter sur ses forces vives.

Pour l’occasion, le Paris Saint-Germain a communiqué un groupe de 21 joueurs ce samedi. La Stade de Reims vient également de publier les noms qui composeront le groupe champenois. Le jeune technicien belge, Will Still, compte cinq absences : Noah Holm, Bradley Locko, Kaj Sierhuis, Florent Duparchy et Nathanaël Mbuku. Le Stade de Reims se déplace au Parc des Princes afin de poursuivre sa série de 13 rencontres toutes compétitions confondues sans connaître la défaite. De son côté, le Paris Saint-Germain reste invaincu cette saison à domicile. Ce match entre le premier et le onzième de Ligue 1 Uber Eats se dessine comme un réel match test pour le club de la capitale avant d’aborder un mois de février qui s’annonce intense en rythme et émotion.

Le groupe du Stade de Reims face au PSG

Gardiens : Yehvann Diouf, Nicolas Penneteau, Soumaïla Sylla

Yehvann Diouf, Nicolas Penneteau, Soumaïla Sylla Défenseurs : Yunis Abdelhamid, Emmanuel Agbadou, Maxime Busi, Thibault De Smet, Thomas Foket, Andreaw Gravillon

Yunis Abdelhamid, Emmanuel Agbadou, Maxime Busi, Thibault De Smet, Thomas Foket, Andreaw Gravillon Milieux : Martin Adeline, Jens Cajuste, Kamory Doumbia, Alexis Flips, Rafik Guitane, Dion Lopy, Azor Matusiwa, Marshall Munetsi

Martin Adeline, Jens Cajuste, Kamory Doumbia, Alexis Flips, Rafik Guitane, Dion Lopy, Azor Matusiwa, Marshall Munetsi Attaquants : Folarin Balogun, Junya Ito, Mitchell Van Bergen, Arber Zeneli.