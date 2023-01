Dans les derniers jours de ce mercato hivernal, le PSG travaille sur les pistes menant à Rayan Cherki, Milan Skriniar ou encore Malcom. Cependant, le club de la capitale pourrait renforcer son effectif avec un joueur prêté l’été dernier.

Si le Paris Saint-Germain est actif dans les dossiers Rayan Cherki, Milan Skriniar et Malcom, la recrue Rouge & Bleu de cet hiver 2023 pourrait être un visage familier au club de la capitale. Les derniers échos avancent un départ de Keylor Navas en direction de Nottingham Forest, une opération dans laquelle aucun accord n’est conclu pour le moment, cependant l’option du prêt est envisagée afin de trouver du temps de jeu pour le gardien de but costaricain. Cependant, avec huit prêts actifs depuis l’été 2022, le Paris Saint-Germain n’est pas en mesure d’aller au bout de l’opération avec le club de Premier League. En effet, ce chiffre est le maximum autorisé au cours d’une saison, tout en sachant que les joueurs formés au club ne sont pas pris en compte. En ce sens, et afin d’avancer sur ce dossier, les dirigeants du PSG pourraient tout simplement rappeler un de leurs joueurs en cassant un prêt. C’est en tous cas ce qu’affirme le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi. C’est sur son compte Twitter que notre confère affirme la nouvelle.

Un prêt va être cassé — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 28, 2023 Twitter : @TanziLoic

L’enquête ne devrait pas être des plus compliquées et des plus longues. Le verdict devrait tomber avant ce mardi 31 janvier à 00h00 (clôture du mercato d’hiver), afin de savoir qui de Mauro Icardi (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (AS Rome), Leandro Paredes (Juventus Turin), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (RB Leipzig), Julian Draxler (Benfica), Ander Herrera (Athletic Bilbao) ou Colin Dagba (RC Strasbourg), retrouvera le Paris Saint-Germain avant la fin de son prêt.