Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Stade de Reims au Parc des Princes ce dimanche 29 janvier (20h45 sur Prime Video). Après avoir fait 0-0 au match aller en Champagne, les Parisiens auront à cœur de mettre fin à la série rémoise de 13 rencontres TCC sans défaite.

En marge de cette rencontre, le coach du Stade de Reims était présent aujourd’hui en conférence de presse afin de répondre aux questions des journalistes présents sur place. Le technicien belge était accompagné de son attaquant et meilleur buteur, Folarin Balogun. Ce dernier, auteur de 10 réalisations cette saison en Ligue 1 Uber Eats, s’est exprimé au sujet de la potentielle pression supplémentaire face au PSG : « Je suis très excité à l’approche de cette rencontre. C’est un beau défi que l’équipe a hâte de relever. C’est une excellente opportunité de mettre en avant les qualités du collectif. Comme chaque rencontre de championnat, il y a cette pression, mais elle n’est pas plus forte face au PSG« . Pour appuyer les propos de son joueur, Will Still ajoute sur le même sujet : « Nous considérons ce match comme les 37 autres matchs de la saison face au 18 autres équipes. Nous avons cette envie de gagner mais la pression reste identique. Il faudra bien prendre en compte les éléments extérieurs pour mener à bien notre rencontre et se méfier évidemment des qualités des joueurs adverses« .

« Chaque club en France a une petite faille«

Si les Rémois surfent sur une série de 13 matchs toutes compétitions confondues sans défaite, le Paris Saint-Germain demeure invaincu au Parc des Princes cette saison. Un fait qui ne semble pas inquiéter plus que ça le coach du Stade de Reims : « Chaque club en France a une petite faille. Paris en a certainement une ou deux. C’est à nous de mettre le doigt dessus et de s’y infiltrer pour tenter d’accrocher un résultat ce week-end. Est-ce qu’il y a un bon moment pour jouer le PSG ? Non je ne pense pas. On connaît les résultats de leurs derniers matchs mais le talent reste intact. Nous allons affronter la meilleure équipe du championnat et il faudra se montrer à la hauteur pour ne pas être déçus en fin de match« .

Pour l’occasion, c’est près de 1 000 supporter rémois qui garniront le parcage visiteur du Parc des Princes, une donnée que Will Still prend en compte : « Cela fait un petit moment déjà que l’on ressent un certain engouement autour de nous. Les supporters répondent présents à Delaune, ça fait du bien, et c’est aussi une bonne chose de les avoir dimanche. Nous avons conscience qu’ils se déplacent pour nous. Dans tout ce que nous faisons, les supporters ont une place prépondérante !« . A l’aube d’un mois de février qui s’annonce épique pour le Paris Saint-Germain, cette rencontre face au Stade de Reims ressemble on ne peut mieux à un réel test avant une série de rencontres cruciale.