Séverac : “Le problème avec Neymar, ce n’est pas le football”

Lié depuis hier avec le PSG jusqu’en 2025 (voire 2026), Neymar va devoir conduire l’équipe francilienne de triomphe en triomphe. Et pour cela il se devra d’être irréprochable sur et hors du terrain. Ce n’est pas gagné pour Dominique Séverac, journaliste au Parisien.

“Est-ce déraisonnable de signer Neymar jusqu’en 2025 ? Je ne peux pas ne pas me réjouir d’avoir Neymar en Ligue 1. C’est mon pain quotidien et c’est un des joueurs les plus fantastiques que j’ai vu en L1. Le problème avec Neymar, ce n’est pas le football, c’est son hygiène de vie douteuse, ses blessures, est-ce qu’il a envie d’être un leader positif… Depuis qu’il est là, depuis 2017, ça dépend, un coup c’est un leader positif comme au Final 8 de Lisbonne, un coup c’est un leader négatif comme lors du PSG-Lille où il s’abime dans des bagarres avec des Lillois… ou même lors des deux matches contre City, je n’ai pas bien compris où il en était”, a commenté Dominique Séverac au micro de RTL. Interrogé sur l’issue du Championnat, le journaliste du Parisien s’est montré catégorique… “C’est fini depuis Lyon-Lille ! C’est fini, le classement vous l’avez. Pourquoi on ne le met pas à la une du Parisien ? Parce que le problème d’un journal, c’est que c’est collectif… On ne fait pas comme je veux (sourire).”