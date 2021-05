Sanfourche : “C’est open bar pour le PSG cet été !”

C’est une conviction forte et ancrée chez Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, le PSG va taper très fort lors du prochain mercato. Le contexte s’y prête totalement malgré la crise économique, pense-t-il.

“Il y a une fenêtre de tir qui est assez formidable pour le PSG. Le Fair-play financier a explosé en vol comme un petit popcorn, et Nasser al-Khelaïfi est perçu comme le chevalier blanc qui a sauvé le football européen de la Super League, tout ça un an avant la Coupe du monde au Qatar ! C’est ce qui va justifier d’exploser les compteurs. Garder Neymar et Mbappé et peut-être recruter Lionel Messi ou Sergio Ramos. C’est open bar pour le PSG cet été ! Tous les dix jours ils nous font passer l’idée qu’il y a un endettement, qu’ils ont perdu 200M€… Bien sûr, ils ont perdu de l’argent, mais ça ne leur posera aucun problème de rouvrir le robinet. Tout ce qui pourra être fait cet été sera fait”, a commenté Philippe Sanfourche à la radio. “Est-ce que Tuchel en finale de C1 c’est un échec pour Leonardo ? Mais Thomas Tuchel ce n’est pas un profil qui pouvait durer à terme au PSG ! Le problème, ce n’est pas ses compos ou ses entraînements, c’est la guerre frontale avec sa direction. Il prenait la parole publiquement, en conférence de presse, pour attaquer la politique sportive du Club ! Ca ne pouvait pas marcher. Je pense que Mauricio Pochettino a le profil pour durer au PSG. Il s’inscrit dans une politique globale de club.”