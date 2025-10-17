PSG / Strasbourg – Les compositions officielles

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille le RC Strasbourg à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG retrouve enfin la compétition. Après cette trêve internationale d’octobre, les Rouge & Bleu vont entamer un marathon de matchs qui débute par la réception – au Parc des Princes – du RC Strasbourg ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1 +), en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. S’il doit encore composer avec quelques absences majeures (Marquinhos, Fabian Ruiz, João Neves et Ousmane Dembélé), Luis Enrique peut, en revanche, compter sur les retours de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia dans son groupe.

Désiré Doué titulaire

Et à quelques jours du déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions, le coach parisien a décidé d’aligner une équipe remaniée et offensive, en prenant compte des états de forme de chacun. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. En défense, Warren Zaïre-Emery dépannera au poste de latéral droit tandis que Lucas Hernandez est aligné dans le couloir gauche. La charnière centrale est composée de Lucas Beraldo et Illia Zabarnyi. Dans l’entrejeu, Désiré Doué fait son retour comme titulaire après sa blessure. Il sera aligné aux côtés de Lee Kang-In et Senny Mayulu. Ce onze très offensif est complété par le trio d’attaque Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Strasbourg

8e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Nicolas Rainville et Ludovic Rémy

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Mayulu, Lee, D.Doué – Mbaye, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Safonov, Marin, Hakimi, Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes, Ndjantou, Pacho

Le XI de Strasbourg : Penders – G.Doué, Högsberg, Doukouré (c), Chilwell – El Mourabet, Barco – Ouattara, Enciso, Moreira – Panichelli Remplaçants : Johnsson, Omobamidele, Sobol, Nanasi, Paez, Amougou, Lemaréchal, Luis, Godo

: Penders – G.Doué, Högsberg, Doukouré (c), Chilwell – El Mourabet, Barco – Ouattara, Enciso, Moreira – Panichelli