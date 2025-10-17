Psg Strasbourg

Les chiffres clés avant PSG / Strasbourg

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG reçoit le RC Strasbourg à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Un adversaire qui réussit bien aux Rouge & Bleu au Parc des Princes.

Après cette trêve internationale d’octobre, le PSG fait son retour à la compétition ce vendredi. En ouverture de la 8e journée de Ligue 1, le champion de France accueille – au Parc des Princes – le RC Strasbourg pour un choc du championnat (20h45 sur Ligue 1+). Et à quelques heures du coup d’envoi, le club de la capitale a dévoilé quelques chiffres clés autour de cette affiche.

Plusieurs retours importants dans le groupe du PSG

PSG / Strasbourg, une rencontre prolifique en buts depuis 2017

Le PSG et le RC Strasbourg vont se rencontrer pour la 77e fois pour un bilan largement à l’avantage des Rouge & Bleu : 42 victoires, 20 nuls et seulement 14 défaites. Au Parc des Princes, les champions d’Europe ne se sont jamais inclinés face aux Alsaciens en 38 matchs officiels (30 victoires et 8 nuls). Un record historique devant Bastia (aucun succès en 31 matches, 25 victoires et 6 nuls). Une affiche prolifique en buts ces dernières années. En effet, depuis la remontée du RCSA en Ligue 1 en 2017, Paris a inscrit 27 buts en 9 matchs officiels dans son antre, soit une moyenne de 3 buts par rencontre.

Ce vendredi soir, le PSG vise aussi un 5e clean-sheet d’affilée dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud après les victoires face à l’Angers SCO (1-0), le RC Lens (2-0), l’Atalanta Bergame (4-0) et l’AJ Auxerre (2-0). Dans son histoire, le club parisien a réalisé une telle performance qu’à deux reprises, en 1985-1986 (5 matchs) et en 1996-1997 (6 matchs). De plus, l’équipe de Luis Enrique peut étendre sa série de victoires au Parc des Princes. Les Parisiens restent sur 6 succès d’affilée (Arsenal, Auxerre x2, Angers, Lens et Atalanta Bergame). Les Rouge & Bleu n’ont plus réalisé la passe de 7 depuis la fin d’année 2021 (11 victoire d’affilée). Enfin, à l’issue de cette 8e journée de Ligue 1, le PSG peut occuper la place de leader du championnat pour la 500e fois de son histoire.

