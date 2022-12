PSG / Strasbourg – les notes des joueurs parisiens

Le PSG retrouvait le chemin des terrains ce mercredi avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de la Ligue 1. Les Parisiens, après avoir rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Marquinhos. Ce dernier qui a ensuite marqué contre son camp avant de voir Mbappé offrir la victoire dans les dernières secondes sur penalty.

Alors qu’il y a quelques semaines, on ne pensait pas possible de voir Neymar, Marquinhos et Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes contre Strasbourg ce mercredi 28 décembre, 10 jours après la finale de la Coupe du Monde. Les Parisiens qui ont confisqué le ballon en début de match avant d’être récompensé sur un but de la tête de Marquinhos sur un très bon coup franc de Neymar. Les joueurs de Christophe Galtier qui vont ensuite se procurer quelques occasions, notamment par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, se faisant tout de même peur avec une occasion de Kevin Gameiro bien arrêtée par Gianluigi Donnarumma. Après le retour des vestiaires, Marco Verratti va mal apprécié une passe en arrière vers Marquinhos. Thomasson en profite et déborde sur le côté droit de la défense avant de centrer. Le ballon est dévié par le capitaine du PSG qui a marqué contre son camp. 10 minutes après, à l’heure de jeu, Neymar va recevoir deux cartons jaunes consécutifs, un pour une tape dans le visage de Thomasson, l’autre pour une simulation. Le PSG va alors un peu souffrir avant de finalement réussir à s’imposer sur un penalty de Kylian Mbappé en toute fin de rencontre (2-1). Pas le meilleur match des Rouge & Bleu cette saison mais l’essentiel est là. Le PSG compte huit points d’avance sur Lens, qui affronte Nice demain avant que les deux équipes se retrouvent le premier jour de 2023.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters :

Donnarumma 6,5 – Mukiele 5,5 – Ramos 6 – Marquinhos 6 – Bitshiabu 6,5 – Verratti 5,5 – Vitinha 5 – Fabian Ruiz 5,5 – Neymar 5 – Mbappé 6,5 – Ekitike 4