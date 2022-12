Pour son retour à la compétition, le PSG s’est imposé dans les dernières minutes du match contre Strasbourg (2-1) grâce à un penalty de Kylian Mbappé. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur ce retour à la compétition de ses joueurs.

Après avoir rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Marquinhos, le PSG n’a pas réussi à se mettre à l’abris et a vu Strasbourg revenir au score avec un but contre son camp du capitaine parisien. Après deux cartons jaunes coup sur coup, Neymar a été expulsé et manquera le choc contre Lens dimanche soir (20h45, Prime Video). Le PSG a, une nouvelle fois, dû s’en remettre à Kylian Mbappé pour s’imposer (2-1). L’attaquant a montré sa force de caractère en transformant un penalty dans les dernières minutes du match. Devant les journalistes, Christophe Galtier a salué son buteur.

« Il a été un élément déclencheur de la victoire »

« Je crois qu’il est sur la continuité de ce qu’il a fait au Qatar. Il a bénéficié de peu de jours de repos, mais le fait d’avoir été au bout de la compétition, malgré la tristesse, il a eu un parcours exceptionnel et la récupération fait qu’il était dans le rythme, assure l’entraîneur du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Depuis son retour, il avait à coeur de vouloir jouer les deux matchs qui se présentaient. Il a été un élément déclencheur de la victoire alors que c’était mal embarqué à un moment. Il a entrainé toute l’équipe avec son abnégation. »

« Je peux comprendre qu’il y ait de la colère chez Neymar »

Le coach du PSG qui a aussi critiqué la décision de monsieur Turpin d’adresser un carton rouge à Neymar. « Neymar a alterné du jeu haut, du jeu bas, je peux comprendre qu’il y ait de la colère chez lui, il avait une réelle envie de jouer les deux matchs à venir. […] Je regrette que l’excès d’engagement n’ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a pu générer un peu de frustration chez Ney. Je peux comprendre la simulation, ça mérite jaune mais quelques minutes avant il prend un vilain coup et son premier jaune est très sévère par rapport aux nombres de fautes subies par Ney et pas des petites fautes. »

« Bitshiabu a été très bon défensivement »

Christophe Galtier a également évoqué la forme des Mondialistes. « À l’inverse de Hakimi et Mbappé, qui n’ont pas perdu le rythme, je me doutais que ça allait être un peu difficile pour les Mondialistes qui ont été éliminés assez tôt, il a manqué un peu de rythme pour certains mais Marquinhos a tout de suite trouvé le bon tempo, il a démontré un certain état d’esprit à l’image de tout le groupe. On voulait aller au bout des idées pour l’emporter. » Il a également félicité El Chadaille Bitshiabu (noté 6,5 par la rédaction de CS) pour sa première titularisation en Ligue 1, dans un poste de latéral gauche qui n’est pas le sien. « Bernat a senti une douleur à la cuisse ce matin. J’ai suivi les consignes du staff de ne pas le faire jouer pour avoir une chance de le faire jouer contre Lens. On avait travaillé la possibilité que Bitshiabu soit aligné à gauche. Il a été très bon défensivement, moins à l’aise offensivement. On a pu exploiter ses points forts. Pour une première dans ce contexte il a fait un très bon match. »

L’ancien coach niçois qui a également évoqué le penalty vainqueur du numéro 7 du PSG. « Il y a eu des pénos à chaque match cette journée. Il y allait donc en avoir un ce soir. Kylian a pris le ballon, il a une capacité à se concentrer, une forte personnalité. Malgré la fatigue, il s’est présenté sur le ballon, il est désigné tireur de penalties depuis le début de la saison. Il n’a pas tremblé. Il en avait marqué trois en finale. Aucune raison qu’il rate ce soir. » Avant de conclure sur la prolongation de contrat de Marco Verratti. « Très bonne nouvelle pour le club, les supporters, l’entraîneur que je suis. On va peut-être finir par l’appeler Marc ! Il est très marqué Parisien, très marqué PSG. Ancelotti m’avait parlé d’un joueur exceptionnel. Et il est exceptionnel. Signe fort de sa part de prolonger, c’est sûrement le meilleur à son poste au monde, il est très atypique dans son registre. Grande satisfaction de pouvoir encore compter sur lui. »

Pour PSG TV, Christophe Galtier a tenu à rendre hommage à Marco Verratti, qui a prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2026.

« Oui, je suis content. Pendant dix ans, je l’ai affronté et c’était toujours un plaisir de le voir jouer mais un calvaire pour le neutraliser. Je suis très heureux qu’il montre aussi tout l’attachement qu’il a pour le club. Il est peut être plus Parisien qu’italien maintenant. Et voilà, c’est une très bonne chose pour le club et je suis très content de pouvoir encore travailler des années avec Marco parce que Marco est une référence à son poste, une référence mondiale à son poste. » Galtier qui a également évoqué la victoire contre Strasbourg. « Évidemment, c’est la joie. C’était le dernier match de l’année 2022 au Parc des Princes. Nos supporters sont omniprésents depuis le début de la saison. Ils poussent l’équipe. Nos supporters ont poussé très très fort l’équipe quand on était mal engagés, en infériorité numérique. Et je crois que ça a aidé nos joueurs et que c’est une belle victoire pour nos supporters. Comme c’est une belle victoire pour mon groupe, parce qu’aller chercher ce genre de victoire alors que le match est mal embarqué à quelques minutes de la fin, il faut l’apprécier à sa juste valeur. Bravo à nos supporters de nous avoir encouragés. Et bravo à mes joueurs, mon équipe et mon groupe.«