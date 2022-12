Direct – PSG / Strasbourg

Pour son match de reprise après la trêve hivernale, le PSG retrouve le Parc des Princes et affronte le RC Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

Après plus d’un mois d’attente, le PSG retrouve la Ligue 1 ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360). À cette occasion, les Rouge & Bleu défient le 19e du championnat, le RC Strasbourg. Privé de quatre joueurs (Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Renato Sanches et Lionel Messi), Christophe Galtier aligne une équipe compétitive sur le terrain avec les présences de Kylian Mbappé et Neymar Jr en attaque. Le coach parisien a également réservé une surprise avec la titularisation d’El Chadaille Bitshiabu en latéral gauche, en lieu et place de Juan Bernat, absent de la feuille de match en raison d’une gêne musculaire. De son côté, le Racing se présente avec l’ancien Parisien, Kevin Gameiro, en attaque.

Feuille de match PSG / Strasbourg

16e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Clément Turpin – Arbitres assistants : Cyril Gringore et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Eric Wattellier et Olivier Thual