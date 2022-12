Verratti et sa joie de prolonger, « je suis très content ici »

Pour son retour à la compétition après un mois, le PSG s’est imposé dans les dernières secondes contre Strasbourg grâce à un penalty de Kylian Mbappé (2-1). Les Parisiens n’ont pas réalisé la meilleure prestation de leur saison mais assure l’essentiel en s’imposant et en mettant la pression sur Lens en prenant huit points d’avance. Au micro de Canal Plus Sport 360, Marco Verratti a expliqué qu’il s’attendait à un match comme ça.

« On savait que ça allait être un match difficile, c’était un match de reprise. Strasbourg est une équipe qui doit maintenant récupérer des points. Ce n’est pas une équipe qui mérite d’être en bas. On savait que c’était un match très très difficile. Après, quand on a joué à 10, on a un peu plus souffert mais on a jamais lâché, on a aussi eu des occasions à 10. C’est une bonne chose pour le groupe, une bonne chose collectivement, mentalement. On est bien parce que on y croit toujours. Après, Kylian, on sait qu’il est incroyable. Il a attendu les dernières minutes pour marquer ce but et on est très content. Avoir le mental pour tirer ce penalty ? Oui, il en a eu d’autres plus importants récemment (rire) mais il a le mental pour ça et il le montre à chaque match. On était sûr qu’il allait marquer. La joie sur le banc ? Ça fait plaisir parce qu’on a recommencé avec un groupe un peu restreint sans les joueurs du Mondial. On a beaucoup travaillé et travailler tout seul c’est un peu chiant. Mais on est là, on travaille pour ce match-là et pour être prêt. Physiquement ont était prêt et on l’a vu jusqu’à la fin, on a continué de pousser et ça c’est un bon signe pour le coach et le staff qui ont bien travaillé pendant cette trêve. Ma prolongation ? C’était très facile. On a fait seulement un rendez-vous, on s’est mis d’accord tout de suite. Je suis très heureux ici, j’ai envie de rendre toute la confiance qu’ils m’ont donné ces dernières années. »