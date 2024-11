Avec la retraite de Michel Montana, le PSG est toujours à la recherche de son nouveau speaker. Depuis le début de la saison, il teste plusieurs personnes. Présent lors des deux derniers matches au Parc, Jean-Luc Guizonne va poursuivre pour la rencontre contre Toulouse.

Depuis le départ à la retraite de Michel Montana, son speaker historique, le PSG est à la recherche de son remplaçant. Depuis le début de la saison, le club de la capitale a testé plusieurs profils. En début de saison, c’était Miguel Derennes, animateur des soirées PSG sur France Bleu Paris. Il avait animé les quatre premières rencontres des Rouge & Bleu au Parc des Princes de la saison avant de laisser sa place à Hervé Koller pour les matches contre Strasbourg et le PSV Eindhoven. Pour les rencontres contre Lens et l’Atlético Madrid, c’est Jean-Luc Guizonne qui avait pris la relève.

A voir aussi : Speaker historique du PSG, Michel Montana va prendre sa retraite

D’autres speakers vont être encore testés

Et selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, ce dernier sera de nouveau au micro pour la rencontre entre le club de la capitale et Toulouse vendredi soir (21 heures, DAZN) pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Le commentateur des matches du PSG pour la radio francilienne indique que d’autres speakers vont être encore testés sur les prochains matches. Ces dernières semaines, on évoquait un choix définitif pour le nouveau speaker en début d’année 2025.