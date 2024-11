Revue de presse PSG : Ramos, Hernandez, Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 novembre 2024. Le retour imminent de Gonçalo Ramos sur les terrains, Lucas Hernandez de retour avant la trêve hivernal, même s’il n’a pas encore jouer avec Reims, Luka Elsner compte sur Moscardo…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le retour imminent de Gonçalo Ramos à la compétition avec le PSG. Touché à la cheville à la mi-août, l’international portugais se rapproche d’un retour aux entraînements collectifs. Lors de cette trêve internationale, l’ancien du Benfica s’est entraîné au Campus PSG avec le groupe Espoirs du club de la capitale afin de poursuivre son protocole de reprise, de toucher le ballon et d’enchaîner les séances dans un cadre collectif. « Détail encourageant, aucune consigne particulière n’était passée pour le ménager. L’idée est à présent d’enchaîner les entraînements complets avec le groupe de Luis Enrique. Ces dernières semaines, Ramos faisait déjà, de temps en temps, une partie des exercices avec Marquinhos & Co », avance le quotidien sportif. Les temps de passage sont bons et il est bientôt prêt mais, depuis le début, les staffs technique et médical restent fidèles à leur ligne de conduite en cette saison à rallonge. Ils font preuve d’une grande prudence et ne veulent pas brûler les étapes, indique L’Equipe. « Aucune date n’a été fixée pour sa reprise de la compétition, et le club va scruter ses sensations ces prochains jours. Seule certitude : sauf rechute, son retour en match est pour bientôt, même si Toulouse (vendredi) voire le Bayern Munich (mardi prochain) arrivent un peu tôt, au moins pour une titularisation. » La fin d’une sombre parenthèse pour l’intéressé, qui a traversé des moments difficiles pendant ce trimestre à l’infirmerie. À présent, il revient avec une énorme envie, guidé par l’ambition de montrer ce qu’il vaut, assure le quotidien sportif. « Cet été, alors qu’il travaillait sur la construction de son effectif, l’Asturien n’avait pas souhaité que Paris se lance sur le recrutement (onéreux) d’un 9. Il avait fait du Portugais son option n° 1 en pointe, estimant qu’il prendrait une autre envergure après le départ de Mbappé. Une autre saison s’apprête donc à commencer pour le PSG, où on estime qu’un profil comme le sien a beaucoup manqué », conclut L’Equipe.

L’Equipe évoque aussi la situation de Lucas Hernandez. Gravement blessé contre le Borussia Dortmund le 1er mai, le défenseur central est aussi proche de faire son retour sur les terrains avec le PSG. Le quotidien sportif indique que l’international français a repris l’entraînement collectif ce mardi. « Il ne peut pas encore participer à tous les exercices mais son retour à la compétition se précise. Les sensations du champion du monde 2018 sont toujours aussi bonnes et l’espoir de disputer quelques minutes avant Noël est encore présent, même si le staff technique et médical du club ne prendra aucun risque », avance le quotidien sportif. Comme pour Presnel Kimpembe, le PSG va désormais suivre l’évolution de ses sensations tout en continuant d’augmenter sa charge de travail. Aucune date n’a été fixée pour son retour à la compétition, avance L’Equipe. Le quotidien sportif évoque aussi Nuno Mendes. Sorti à dix minutes de la fin de la rencontre entre la Croatie et le Portugal (1-1), a été touché à la cheville. Le latéral gauche devra passer des examens à son retour à Paris, même si son sélectionneur, Roberto Martinez a voulu se montrer rassurant à l’issue de la rencontre. « Je pense que c’est juste une douleur à la cheville. Ce n’est pas une blessure grave. »

Le quotidien sportif se penche également sur la situation de Gabriel Moscardo. Prêté par le PSG l’été dernier au Stade de Reims pour qu’il emmagasine du temps de jeu et de l’expérience, le milieu de terrain brésilien (19 ans) n’a pas encore joué en match officiel avec le club rémois. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce non-temps de jeu, indique L’Equipe. Tout d’abord, une blessure à l’aine qui l’a freiné pendant deux mois. Ensuite, la forte concurrence au sein du milieu de terrain de Reims. Le quotidien sportif indique que malgré sa situation, Gabriel Moscardo n’a pas lâché. « Son attitude et son professionnalisme en font un élément à part entière du groupe et il pourrait enfin apparaître en Ligue 1 samedi soir contre Lyon. » De quoi rassurer le PSG, inquiet de son manque de temps de jeu et qui espère qu’il pourra en grappiller prochainement, avance L’Equipe. « À partir du moment où il sera en situation de nous aider, on ne s’en privera pas. La clé, c’est que l’on puisse communiquer correctement et qu’on avance ensemble. Le temps viendra et je suis plutôt confiant sur ça », explique Luka Elsner, le coach rémois.

