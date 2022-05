PSG / Troyes – Les compositions officielles

Le PSG affronte ce soir Troyes dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Dans une rencontre sans enjeu pour les Rouge & Bleu, les Parisiens voudront poursuivre leur invincibilité à domicile et espérer une saison sans défaite au Parc des Princes. Pratiquement sauvé, Troyes va essayer de réaliser une belle rencontre afin d’assurer son maintien. Pour ce match, Mauricio Pochettino a décidé de revenir à une défense à quatre avec une charnière centrale Marquinhos-Presnel Kimpembe. Sergio Ramos commence sur le banc Dans les buts, il a titularisé Keylor Navas. Achraf Hakimi et Nuno Mendes seront les latéraux. Le milieu de terrain sera composé de Danilo Pereira et Marco Verratti. Incertain avant le match, Lionel Messi tient bien sa place en attaque avec Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Alors qu’ils auraient pu avoir du temps de jeu, Xavi Simons et Edouard Michut ne sont pas sur la feuille de match et prendront donc place dans les tribunes.

Feuille de match de PSG / Troyes

36e journée de Ligue 1 – Dimanche 8 mai 2022 à 20h45 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérôme Brisard – VAR : Clément Turpin et Nicolas Danos.

XI du PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Di Maria, Verratti, Danilo, Neymar – Mbappé, Messi Remplaçants : Donnarumma, Ramos, Bernat, Kehrer, Bitshiabu, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Gharbi Entraîneur : Mauricio Pochettino