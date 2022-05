Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Troyes

Le PSG affronte Troyes ce soir (20h45, Prime Video) en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Incertain en raison d’une douleur para-costale qui lui a fait manquer deux entraînements, Lionel Messi figure bien dans la liste pour la réception des Troyens. La Pulga pourrait même être titulaire sur la pelouse du Parc des Princes. Seuls Leandro Paredes (pubalgie), Julian Draxler (ménisque) et Mauro Icardi (quadriceps) et Abdou Diallo (reprise) sont forfaits pour cette rencontre. À quelques heures de cette rencontre, petit historique entre les deux clubs.

L’historique largement en faveur du PSG

Ce soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG et Troyes s’affronteront pour la 30e fois de leur histoire. L’historique est largement en faveur des Rouge & Bleu avec 19 victoires, 6 nuls et seulement 4 défaites. Quand on se penche uniquement sur les matches de Ligue 1, le club de la capitale a joué 27 matches contre l’ESTAC, pour 17 victoires, 6 nuls et 4 défaites. En 27 matches, le PSG a marqué 62 buts pour 28 buts encaissés. Si on regarde les matches au Parc en championnat, c’est 11 succès et 2 nuls en 13 rencontres (33 buts pour, 9 contre). Le champion de France qui reste sur neuf victoires de suite contre Troyes.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Comme à chaque match, Kylian Mbappé est le joueur qui sera le plus attendu par les supporters du PSG. Meilleur buteur et passeur de Ligue 1, l’attaquant (23 ans) voudra améliorer ses statistiques afin de s’offrir un doublé inédit en fin de saison. Avec 24 buts, il compte trois réalisations d’avance sur ses poursuivants Martin Terrier (Rennes) et Wissam Ben Yedder (Monaco). En ce qui concerne les passeurs, il a deux longueurs d’avance sur son coéquipier Lionel Messi (15 contre 13). L’international français voudra aussi laver un affront. Troyes est l’une des deux équipes, avec Lens, à ne pas avoir encaissé de but du numéro 7 parisien cette saison en Ligue 1.

13 mars 2016

Le 13 mars 2016, le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Si les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic s’imposent sur la pelouse du Stade de l’Aube, ils seront sacrés champions de France pour la sixième fois de leur histoire, le quatrième d’affilée. Et le PSG va très rapidement prendre une confortable avance, qui le rapproche du titre le plus précoce de l’histoire du championnat de France. En 17 minutes, les Rouge & Bleu mènent déjà 0-3 grâce à des buts d’Edinson Cavani (13e), Javier Pastore (17e) et Adrien Rabiot (19e). Le show Zlatan Ibrahimovic va ensuite enflammer la rencontre avec un quadruplé (46e, 52e, 55e, 88e). Le pauvre Matthieu Saunier (59e) et El Matador, pour un doublé (75e), vont offrir la plus large victoire de l’histoire du PSG en championnat à l’extérieur (0-9). Remporter un titre avec un festival de but, ce n’est pas commun.