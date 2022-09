PSG : Un titi brille avec la France U18

On le sait, le PSG peut se targuer de posséder l’un des centres de formation les plus performants de l’Hexagone. De nombreuses jeunes pousses rouge et bleu sont d’ailleurs régulièrement appelées avec les équipes de jeunes de la France. C’est notamment le cas d’Ilyes Housni.

Ilyes Housni buteur face à l’Ecosse

Le virevoltant ailier, qui réussit d’ailleurs parfaitement ses débuts avec les U19 du PSG cette saison, a logiquement été récompensé par une convocation au sein du groupe France de la catégorie U18. D’ailleurs, il a même pu jouir d’une place de titulaire lors de la dernière rencontre des joueurs de Bernard Diomède à l’occasion de la deuxième journée du tournoi international foot avenir de Limoges Lafarge. Une titularisation qui en appellera forcement d’autres puisque le titi parisien s’est montré décisif face à l’Ecosse ce vendredi. Largement victorieux face à leurs adversaires du jour, les bleuets se sont imposés sur le score fleuve de 5-1. Ilyes Housni y est allé de sa réalisation en toute fin de partie (88e), inscrivant l’ultime but des siens. Une nouvelle confirmation pour celui qui gravit les échelons à vitesse grand V au sein de son club formateur.