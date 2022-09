Ce jeudi soir, l’Équipe de France s’est imposée face à l’Autriche sur le score de 2-0. Particulièrement en vue, Kylian Mbappé a ouvert la marque pour les siens, en plus de proposer une activité incessantes sur le front de l’attaque. Mais outre sa performance, le Parisien a également fait parler de lui en après-match.

Un joueur qui parle de jeu

En effet, interrogé sur son positionnement en Équipe de France, Kylian Mbappé a confié qu’il possédait plus de liberté en sélection qu’au PSG. Une réponse qui a, une nouvelle fois, créé une petite polémique. Une polémique que Vincent Duluc, qui s’exprime sur le plateau de L’Équipe du soir, ne comprend pas le moins du monde : « Sa sortie ne me dérange pas du tout. Cela me dérange que des gens puissent trouver cela dérangeant que Kylian Mbappé parle de football. Franchement, il réponde, il parle de jeu et il dit ce qu’il pense. Merci, j’aimerais que tous les joueurs de foot fassent la même chose. Ensuite, c’est une question légitime. Sur le fond, qu’est-ce qu’il dit : au PSG c’est moi l’avant-centre, je dois me débrouiller tout seul dans certaines situations. En revanche, quand je suis en Équipe de France avec Olivier Giroud, j’ai un peu plus d’espace parce qu’il m’ouvre les espaces. Cela me parait assez juste. »