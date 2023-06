PSG : Un titi parisien quitte le club

Le PSG prépare son effectif pour la saison 2023/2024 doucement mais surement. Si le sens des arrivées fait plus de bruit, quelques départs sont tout de même à noter ou prévoir. Aujourd’hui, c’est un titi parisien qui quitte son club formateur. En effet, Hugo Lamy devrait rejoindre la Suisse.

Ce n’est pas l’opération qui fera le plus de bruit cet été au Paris Saint-Germain, mais elle semble actée. Après six années passées en Rouge & Bleu au centre de formation puis dans les catégories de jeunes, Hugo Lamy devrait rejoindre la Suisse et plus précisément le club de Bellinzona. S’il a eu l’occasion d’intégrer à quelques reprises le groupe professionnel sous les ordres de Christophe Galtier au cours de cette saison, le latéral droit de formation devrait donc désormais évoluer en seconde division suisse. Agé de 19 ans, Hugo Lamy était sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, et sa valeur est estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 250 000 euros. Selon nos confrères du Parisien, le Paris Saint-Germain s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le club de Bellinzona dans le cadre d’un transfert définitif. Plus encore, le joueur aurait déjà intégrer et repris avec sa nouvelle équipe.

Le #PSG s’est mis d’accord avec Bellinzona (D2 suisse🇨🇭) pour le transfert définitif de son défenseur Hugo Lamy (2004). Le joueur a déjà repris avec sa nouvelle équipe #mercato @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) June 21, 2023 Twitter : @B_Quarez

Avec ses sept rencontres en Youth League en 2022/2023, Hugo Lamy a acquis une certaine expérience cette saison sous les ordres de Zoumana Camara, notamment en ayant eu la chance de prendre part à quelques entraînements avec les professionnels de Christophe Galiter, jusqu’à intégrer le groupe aux côtés de Kylian Mbappé et compères, comme mentionné précédemment. Autant que paramètres que d’espoirs pour Hugo Lamy, que l’on aurait pu imaginer évoluer à u n niveau plus haut que la seconde division suisse. A noter que le joueur, natif de Lagny-sur-Marne (77), possède la double nationalité franco-suisse.