PSG : Des internationaux de retour à l’entraînement

La trêve internationale touche à sa fin et les joueurs du PSG retrouvent peu à peu le chemin de l’entraînement. Une partie des internationaux Rouge & Bleu ont foulé la pelouse du Camp des Loges ce mercredi avec la rencontre face à l’Olympique Lyonnais en ligne de mire.

C’est ce dimanche 2 avril (20h45 sur Prime Video) que le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour la première rencontre après la trêve internationale de ce mois de mars, le groupe de Christophe Galtier se reconstitue petit à petit. En effet, le club de la capitale sur ses réseaux officiels a communiqué sur les retours de quelques uns de ses internationaux.

En plus des Italiens et Portugais que sont Marco Verratti, Nuno Mendes, Danilo Pereira, et Vitinha, c’est le retour de Nordi Mukiele qui est à enregistrer pour les Parisiens. Le numéro 26 du PSG a publié un cliché sur son compte Instagram de lui retrouvant le chemin de l’entraînement. Récemment touché à l’ischio et au mollet, le Français reprend vraisemblablement l’entraînement à part.