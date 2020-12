Après quelques jours de vacances, le PSG reprendra son rythme habituel d’un match tous les trois, quatre jours. Et ce début de marathon débutera le mercredi 6 janvier, au Stade Geoffroy Guichard, face à l’AS Saint-Etienne (à 21h sur la chaîne Téléfoot). Et à une semaine de cette affiche de la 18ème journée de Ligue 1, les hommes de Claude Puel ont repris le chemin de l’entraînement ce mercredi. Deux séances étaient au programme pour les Verts. Une première séance collective qui s’est focalisée sur un travail physique en salle et sur les terrains puis des ateliers avec ballons l’après-midi. De son côté, le PSG retrouvera le Camp des Loges le dimanche 3 janvier avec son futur nouvel entraîneur Mauricio Pochettino.

Pour rappel avant la trêve hivernale, le PSG comptait 10 blessés dans son infirmerie (Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Neymar Jr, Pablo Sarabia et Mauro Icardi) avec des évolutions plus ou moins favorables pour un retour à la compétition face à l’ASSE. Pablo Sarabia avait notamment repris les séances collectives avant la rencontre face à Strasbourg.