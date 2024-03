Après sa victoire face à la Real Sociedad ce mardi soir (2-0), le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mais devra encore patienter pour connaître son futur adversaire.

Les supporters du PSG se sont réveillés avec le sourires ce mercredi matin. Pour la première fois depuis 2021, le PSG verra le printemps européen. Mieux encore, les supporters parisiens pourront enfin assister à une rencontre de leur formation au Parc des Princes pour la première fois depuis 2016. Désormais, les Rouge & Bleu doivent attendre la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des champions avant de connaître leur futur adversaire. À l’instar du PSG, le Bayern Munich a aussi composté son ticket pour le prochain tour, après avoir renversé la situation face à la Lazio Rome à l’Allianz Arena (3-0, défaite 1-0 à l’aller). Désormais, les Parisiens pourront sereinement regarder les autres rencontres de ces huitièmes de finale, qui restent encore indécises mis à part pour Manchester City.

Un tirage au sort intégral

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le vendredi 15 mars à midi à Nyon. Ce sera un tirage intégral et les affiches des demi-finales seront également tirées et connues en avance le même jour. Les quarts de finale aller auront lieu le mardi 9 et mercredi 10 avril. Les confrontations retours se dérouleront semaine d’après, les 16 et 17 avril. Les joueur de Luis Enrique auront donc un peu plus d’un mois pour préparer leurs futurs échéances européennes.

Avant le match aller, le PSG affrontera le Stade de Reims (10 mars), l’OGC Nice (13) et le Montpellier Hérault (17). Puis au retour de la trêve internationale, les Rouge & Bleu disputeront le Classico face à l’Olympique de Marseille (31 mars). Enfin la dernière répétition avant la confrontation aller de C1 aura lieu au Parc des Princes face à la lanterne rouge, le Clermont Foot (date à déterminer). Entre le match aller et le retour, les champions de France en titre se déplaceront sur la pelouse du FC Lorient.

Les qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des champions

Paris Saint-Germain (France)

Bayern Munich (Allemagne)

Les huitièmes de finale retour restants

Real Madrid / RB Leipzig (1-0 au match aller)

Manchester City / FC Copenhague (3-1)

FC Barcelone / SSC Napoli (1-1)

Arsenal / Porto (0-1)

Borussia Dortmund / PSV Eindhoven (1-1)

Atlético de Madrid / Inter Milan (0-1)