Domenech : “On peut avoir des grandes stars en Ligue 1”

Le PSG a officialisé l’arrivée de Sergio Ramos ce jeudi matin. La légende espagnole a signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu. Une signature XXL qui arrive après celle de Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi en attendant celle de Gianluigi Donnarumma. Pour Raymond Domenech, la signature du défenseur central (35 ans) va mettre en lumière la Ligue 1 et pourquoi attirer d’autres stars.

“Tout d’un coup, les projecteurs sont sur la Ligue 1. Il y a un deuxième phénomène avec cette arrivée-là, il y avait déjà Neymar, il y a Ramos. C’est un appel d’air, la Ligue 1 n’est plus le purgatoire, le truc où il n’y a que les joueurs moyens qui y jouent. On peut avoir des grandes stars dans ce championnat-là et c’est grâce à Paris“, salue Domenech dans l’Equipe d’Estelle.