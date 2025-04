Quand Booba invite Dembélé et ses coéquipiers du PSG à son concert

Le PSG est l’un des clubs les plus suivis dans le monde. Booba, célèbre rappeur et fan du club de la capitale, a invité Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pour son concert à la U Arena.

De très nombreux rappeurs sont fans du PSG. C’est le cas de Booba. Dans une story Instagram, Ousmane Dembélé a posté une photo de lui avec une chanson du rappeur. Un post qui est revenu aux oreilles de Booba.

A voir aussi : EdF : Ousmane Dembélé titulaire mais pas en 9 ?

« Ça nous ferais plaisir que tu viennes sur scène avec nous »

Ce dernier a alors répondu en invitant le numéro 10 du PSG à le rejoindre sur scène lors de son concert à la U Arena de Nanterre, lui qui y tiendra trois concerts du 10 au 12 octobre 2025. Dans son post, il cite également Désiré Doué et Nasser al-Khelaïfi, le président parisien. « Ousmane Dembélé, frérot ça nous ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous à la U Arena. Doué et toute l’équipe, vous êtes les bienvenus !!! Nasser aussi, bien sûr, le big boss. » Les Parisiens répondront-ils à cet appel ? Réponse dans les prochains mois.