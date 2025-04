EdF : Ousmane Dembélé titulaire mais pas en 9 ?

A l’occasion des quarts de finale de Ligue des Nations, l’Equipe de France affronte la Croatie ce jeudi soir (20h45 sur TF1). Une opportunité pour Ousmane Dembélé de surfer sur sa forme avec le PSG et évoluer dans l’axe de l’attaque ?

Depuis plusieurs mois maintenant, Ousmane Dembélé semble avoir trouver la bonne formule pour faire trembler davantage les filets, et avoir les statistiques qu’il n’a jamais eu dans sa carrière, à 27 ans aujourd’hui. Cette forme étincelante avec le maillot Rouge & Bleu sur le dos pourra-t-elle se poursuivre avec celui de l’Equipe de France ? Réponse ce jeudi soir sur la pelouse du Stadion Poljud de Split face à la Croatie. Toutefois, les premiers éléments de réponse commencent à tomber à quelques heures du coup d’envoie. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, c’est aujourd’hui l’hypothèse d’un 4-4-2 qui tient la corde, après avoir longtemps été dans l’ombre du 4-4-3. Un schéma plus identique à ce que les Bleus ont fait face à l’Italie en novembre dernier, et permettant à Didier Deschamps de s’appuyer sur une défense plus regroupée, mais également sur un Ousmane Dembélé dans le cœur du jeu. Car oui, si le nouveau serial buteur du PSG ne devrait pas évoluer en tant qu’avant-centre, c’est en position de numéro 10, derrière Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé qu’Ousmane Dembélé devrait évoluer. Au milieu, Aurélien Tchouaméni devrait lui jouer devant la défense, avec Adrien Rabiot et Mattéo Guendouzi en tant que relayeur.

En défense, Lucas Digne devrait être aligné sur le flanc gauche, la charnière centrale sera composée par Ibrahima Konaté et William Saliba, et Jules Koundé occupera lui le poste de latéral droit. Dans les cages, malgré l’ascension de Lucas Chevalier, Mike Maignan tiendra son poste et son rôle de gardien numéro 1.