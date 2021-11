Le PSG et Manchester City sont les deux clubs les plus détestés des présidents de clubs et de certains dirigeants de championnats européens en raison de leurs propriétaires. Kevin De Bruyne évolue au sein des Skyblues depuis 2015. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’international belge a comparé la façon de recruter de son club et du PSG.

« La cellule de recrutement recherche les meilleurs joueurs, mais se renseigne aussi sur votre vie personnelle, sur la manière dont vous vous comportez avec les autres. Ils savent créer un groupe. C’est un peu différent de ce qui se fait au PSG, par exemple, si l’on veut prendre un cas dans votre pays. C’est une autre philosophie. Attention, ça ne veut pas dire qu’ils vont faire moins bien que nous ! Mais c’est différent. Je crois que nous sommes chanceux d’évoluer au sein de ce City-là. »