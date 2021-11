Des maillots du PSG aux enchères pour les Bleuets de France

Le week-end dernier, la Ligue 1 et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se sont mobilisés en faveur du Bleuet de France pour venir en aide aux victimes de guerres et d’attentats. Les clubs, dont le PSG, ont floqué un Bleuets sur leurs maillots. Pour récolter de l’argent pour aider l’association, la LFP et les clubs ont mis en place une vente aux enchères avec 124 maillots, dont beaucoup sont signés par les joueurs qui les ont portés.

Pour le PSG, on peut retrouver trois maillots. Ceux de Mauro Icardi, Idrissa Gueye et Achraf Hakimi. La vente aux enchères a commencé le 10 novembre à 16 heures et prendra fin le 28 novembre à 15 heures. Pour l’instant, la pièce qui récolte le plus de succès est le maillot de Lucas Paqueta avec une enchère de 1500 euros. Pour ceux des Rouge & Bleu, l’enchère est 625€ pour Icardi, 500 pour le milieu de terrain et 900 euros pour l’international marocain. Si vous voulez accéder à cette vente aux enchères, c’est par ici.