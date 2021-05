Kevin De Bruyne est l’un des meilleurs joueurs du monde. Le milieu de terrain belge va jouer la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea samedi soir (21 heures). Pour le site internet de l’UEFA, l’international belge a été interrogé sur le joueur le plus dur qu’il a affronté cette saison en Champions League. Et il a cité Neymar. “Pour moi, 100%, il s’agit de Neymar. C’est le meilleur joueur contre qui j’ai joué cette saison. Pour moi, il a d’incroyables compétences. Rapide, il a une vision du jeu incroyable.”

Son coéquipier Fernandinho est d’accord. “Je pense sans aucun doute que Neymar a été le joueur le plus dur que nous ayons affronté. Je le connais bien pour avoir joué avec lui pour le Brésil et il a une si bonne technique qui lui permet de vous surprendre à tout moment dans un match. Donc, il faut être si attentif et la seule façon de vaincre un joueur comme lui est en équipe car individuellement, c’est impossible.“