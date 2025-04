Quand John Textor accuse le PSG d’avoir fait supprimer une vidéo de DAZN où il taclait les Parisiens

Les piques et passes d’armes ne cessent entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Ces dernières viennent tout de même d’un sens en particulier, et ne semblent pas s’arrêter.

Outre le dossier des droits TV, le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, s’amuse à tacler le Paris Saint-Germain sur d’autres sujets. Ainsi, en interview pour DAZN, le dirigeant américain a évoqué l’approche de la Coupe du Monde des Clubs avec une rencontre entre Botafogo, un des clubs dont il est propriétaire et le PSG : « Nous allons jouer contre une petite équipe de Paris, une équipe historique de l’Atlético de Madrid ainsi que les Seattle Sounders« , avait-il déclaré dans une vidéo que le diffuseur de la Ligue 1 avait publié sur ses réseaux sociaux, avant de la supprimer. Cette suppression n’est pas passée inaperçue et John Textor a rebondi dessus en publiant à son tour une vidéo sur les réseaux sociaux : « Apparemment, la censure est bel et bien présente dans le football français. Regardez la vidéo, avec une référence amusante à un rival parisien, suffisamment provocatrice pour que le PSG la retire de DAZN. Franchement, détendons-nous et commençons à nous amuser au football !« , a-t-il déclaré, avant de remercier la FIFA pour cette nouvelle compétition et lancer une énième pique au club de la capitale : « Espérons que le PSG l’autorisera (le tenue de la Coupe du Monde des Clubs ; NDLR)« .