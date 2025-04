PSG / Aston Villa – Qui est sous la menace d’une suspension ?

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG défie Aston Villa à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. Et seul Fabian Ruiz est sous la menace d’une suspension du côté des Rouge & Bleu.

J-1 avant le quart de finale aller de Ligue des champions tant attendu entre le PSG et Aston Villa ce mercredi soir (21h sur Canal Plus) au Parc des Princes. Si Luis Enrique ne compte pas de blessé dans ce moment charnière de la saison, il devra tout de même se passer de son capitaine Marquinhos, suspendu pour cette rencontre après une accumulation de cartons jaunes.

Fabian Ruiz seul Parisien sous la menace, quatre joueurs d’Aston Villa concernés

Et pour éviter une mauvaise surprise comme celle-ci lors de la confrontation retour à Villa Park (15 avril), les Rouge & Bleu devront éviter toute faute inutile face à un arbitre inexpérimenté à ce stade de la compétition. Et un seul joueur du PSG est sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement ce mercredi. Il s’agit de Fabian Ruiz. Du côté d’Aston Villa, quatre joueurs d’Unai Emery pourraient manquer la manche retour à Birmingham. Et pas n’importe lesquels. Des joueurs cadres comme Lucas Digne et Boubakar Kamara sont concernés par une éventuelle suspension en cas de carton jaune demain soir. De même pour les deux recrues Axel Disasi et Marcus Rashdord, qui avaient déjà récoltés deux cartons jaunes avec leur ancien club, respectivement Chelsea (Ligue Europa Conférence) et Manchester United (Ligue Europa).