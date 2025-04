Mercato : La Juventus Turin pourrait piocher en Ligue 1 pour remplacer Randal Kolo Muani

A l’occasion du dernier mercato hivernal, le PSG a cédé en prêt, Randal Kolo Muani à la Juventus Turin jusqu’à la fin de la saison. Malgré de bons débuts, l’international français ne devrait pas s’éterniser chez les Turinois.

Pour son arrivée du côté de la Juventus Turin en prêt, Randal Kolo Muani avait démarré son aventure tambours battants avec 5 buts en 3 matchs. Cependant, depuis le 7 février dernier, le joueur prêté par le PSG reste muet devant les buts. En plus de ses performances moins bonnes, l’international français a vu l’actuel cinquième de Série A limoger Thiago Motta pour le remplacer par Igor Tudor. Coup dur pour le joueur de 26 ans quand on sait que le technicien italien a poussé en interne pour obtenir le prêt. Conséquence directe ? Le coach croate semble donner sa préférence à Dusan Vlahovic, et relègue Randal Kolo Muani sur le banc. Ainsi, si nombreuses sources annonçaient la volonté des dirigeants turinois de poursuivre avec l’ancien de l’Eintracht Francfort, l’idée s’éloigne de plus en plus. A tel point qu’aujourd’hui, la presse italienne évoque déjà un nom pour remplacer Randal Kolo Muani à Turin. En effet, selon nos confrères italiens de la Corriere dello Sport, c’est le nom de Jonathan David qui est sur la table du board du club de la Vieille Dame.

Le quotidien transalpin évoque le cas de l’international canadien comme étant « plus qu’une idée » pour la Juventus Turin qui voit là une réelle opportunité, Jonathan David étant en fin de contrat en juin prochain. Cependant, le recrutement de l’attaquant de 25 ans pourrait tout de même coûter 7M€ de salaire par an, 10M€ à la signature ainsi que 5 à 6 M€ de commissions pour ses représentants. Ainsi sont les demandes du clan du joueur du LOSC. Un dossier sur lequel les Turinois devront tout de même composer avec la concurrence de clubs anglais et du Bayern Munich rappelle la Corriere dello Sport. Ainsi, le dossier Randal Kolo Muani devrait à nouveau se poser sur la table des dirigeants du Paris Saint-Germain cet été. Pour rappel, le finaliste de la Coupe du Monde 2022 est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028.