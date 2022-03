Quand la presse italienne demande à Donnarumma de revenir

Titulaire mercredi soir dans les buts du PSG contre le Real Madrid, Gianluigi Donnarumma a été fautif sur le premier but madrilène, qui a fait basculer la rencontre et permis aux Madrilènes de se relancer et finalement arracher la victoire et la qualification pour les quarts de finale.

Son action où il met du temps à dégager avant de se faire bousculer par Karim Benzema, est fortement critiquée depuis mercredi, même en Italie. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport – plus grand quotidien sportif du pays – a fait sa Une sur le gardien du PSG. Ce dernier demande au portier de revenir. « Rentre à la maison Gigio » titre la Gazzetta avec une illustration de la Joconde avec la tête remplacée par celle de l’ancien milanais. Le quotidien aux pages roses estime que les critiques « sont féroces« envers l’international italien avant d’expliquer que la Juventus Turin a remis les yeux sur lui. La Gazzetta conclut en expliquant que son sélectionneur – Roberto Mancini – l’a appelé pour le réconforter.