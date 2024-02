Au cours du dernier mercato estival, le PSG a changé d’air avec un changement de coach. Au bout d’une saison passée sur le banc Rouge & Bleu, Christophe Galtier a été remercié, laissant ainsi sa place à Luis Enrique.

C’est sous l’impulsion de Luis Campos que le Paris Saint-Germain a entamé une révolution dans sa politique de recrutement et sa direction sportive. En effet, avec le recrutement de Luis Enrique sur le banc, la notion de projet règne dans les analyses du PSG. Cependant, le technicien espagnol aurait pu ne pas s’installer au Campus PSG tant les concurrents étaient nombreux pour le poste d’entraîneur du club de la capitale. Parmi les prétendants, Thiago Motta. L’ancien milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain a vu son nom pendant plusieurs semaines être associé au Paris Saint-Germain, et sa volonté de retrouver le club pour lequel il a joué cinq saisons et demi semble se confirmer aujourd’hui … .

Aurelio De Laurentiis (psdt #Napoli) en conf : “J’ai eu une conversation avec Thiago #Motta l’année dernière à Rome. Elle a duré 6h. Il m’a dit qu’il aspirait à entraîner certains clubs hors de l’Italie”



Journaliste : “Le #PSG”



ADL : “Voilà, c’est toi qui l’a dit” pic.twitter.com/ul1JU2rT0r — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 7, 2024 Twitter : @Guillaumemp

En effet, au cours d’une conférence de presse ce mercredi 7 février, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis a été interrogé sur le fait de voir Thiago Motta sur le banc de l’actuel septième de Série A : « J’ai eu une conversation avec Thiago Motta l’année dernière à Rome. Elle a duré 6h. Il m’a dit qu’il aspirait à entraîner certains clubs hors de l’Italie« , a-t-il rétorqué avant d’être relancé par un journaliste lui demandant : « Le PSG ? »,et lui répondre : « Voilà, c’est toi qui l’a dit« . Un drôle d’échange on ne peut plus explicite quant à la volonté de Thiago Motta de prendre le banc du PSG un jour.