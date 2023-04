Depuis qu’il a posé ses valises au Bayern Munich, Thomas Tuchel aime se rappeler aux bons souvenirs du PSG. Nouvel exemple ce samedi en conférence de presse.

Que ce soit au PSG ou à Chelsea, Thomas Tuchel a toujours parfaitement réussi ses débuts. Non, ce qui pêche en général avec le technicien allemand, c’est la suite. Lorsque le train déraille. Cette fois-ci, du côté du Bayern Munich, la donne est bien différente puisqu’il connaît une entame pour le moins chaotique.

Des cultures différentes

En effet, Thomas Tuchel a vu ses joueurs se faire éliminer de manière cinglante de la Ligue des Champions par Manchester City et le Borussia Dortmund lui ravir sa première place en Bundesliga. Présent en conférence de presse ce jour, celui-ci a ainsi été interrogé sur ce qui différencie ces trois équipes. L’occasion donc pour lui de faire un comparatif entre ses trois derniers clubs : le Bayern Munich bien évidemment, mais également Chelsea et le PSG. « Chaque club a son propre ADN. C’était spécial à Paris, c’est différent en Angleterre et en Allemagne donc c’est difficile de comparer. La culture à Chelsea et au Bayern est assez similaire. Le principal fondamental est celui de vouloir toujours gagner. Ce sont des clubs forts qui font les règles, cela forge le caractère, a-t-il expliqué dans des mots relayés par Goal. Les choses étaient différentes à Paris. C’est une culture différente au club et dans le pays, mais ce n’est ni mieux ni pire. Le plus important, c’est que j’aime mon équipe. »