Roustan : « Il y a vraiment une rupture entre le PSG et ses propres supporters »

Depuis plusieurs semaines, le dossier du prochain stade du PSG occupe l’actualité. Et un déménagement au Stade de France interroge de nombreux observateurs de football.

Face à l’intransigeance de la Mairie de Paris pour la vente du Parc des Princes, le PSG – désireux de devenir propriétaire de son propre stade – cherche d’autres alternatives. Et le club parisien a déposé ce jeudi une marque d’intérêt pour le Stade de France. Un possible déménagement qui entraîne de nombreux débats aussi bien chez les supporters que les observateurs de football. Interrogé à ce sujet sur le plateau de L’Equipe du Soir, Didier Roustan ne comprend pas le timing des Rouge & Bleu dans ce dossier et qui a pour conséquence d’accroître encore un peu plus la rupture avec les supporters.

« Déjà, je ne comprends pas le timing du PSG. Il y a vraiment une rupture entre leurs propres supporters, que ce soit ce qui se passe d’un point de vue sportif et aussi la politique du PSG ces dernières années. Au-delà des résultats, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Et si tu vas au Stade de France… Le Parc des Princes est profondément rattaché à l’histoire du PSG qui a débuté en 1970, avec la montée contre Valenciennes, les Coupes de France, Borelli etc… Il n’y en a pas eu d’autre, donc le PSG c’est le Parc des Princes. Après, je suis d’accord que le monde bouge mais il n’y a pas tant que ça de grands clubs qui ont changé de stade. Arsenal, ils ont surtout gagné à Highbury. Avec l’Emirates, il y a eu une cassure. Le PSG veut faire ça pour gagner plus d’argent parce que tu vas avoir à peu près le double de spectateurs. Mais, ils ne vont pas diviser le prix des places par deux. Une place à 80€ sera toujours à 80€. Je pense qu’il y aura une cassure et une rupture et ça ne va pas arranger les choses. »

« C’est plus un problème d’un club mal géré, qui a beaucoup d’argent et qui le dépense très mal »

Et pour Didier Roustan, le PSG n’aurait pas eu besoin de changement si le club était mieux géré. « Déjà s’ils géraient mieux leur argent, ils auraient pas eu besoin de changer. Ils ont des gens qui sont arrivés il y a 14 ans. Ils ont gagné des titres de champion de France, ce n’est pas un échec non plus. Ils ont fait une finale de Ligue des champions, une demi-finale, des quarts et des huitièmes de finale. Ils sont là. Pour moi, c’est plus un problème d’un club mal géré, qui a beaucoup d’argent et qui le dépense très mal. Et je pense que par rapport à la situation avec les supporters, je me dis que ce n’est pas le moment (…) Il y a quelque chose de louche là-dedans, pourquoi ils proposent un prix dérisoire, 38M€, pour le Parc des Princes. »