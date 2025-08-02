Quand un promu en championnat d’Écosse veut s’inspirer du PSG

Le PSG a été très certainement la meilleure équipe d’Europe cette saison. Falkirk, promu en D1 écossaise, veut s’inspirer du PSG pour rester dans l’élite du football écossais.

Le PSG a réalisé la meilleure saison de son histoire lors de l’exercice 2024-2025. Après avoir remporté tous les trophées nationaux (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France), il a enfin soulevé la Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan en finale (5-0). En plus de dominer ses adversaires sur le terrain, le club de la capitale proposait un très beau jeu. Les principes de Luis Enrique, respectés à la lettre par les joueurs, ont fait des émules dans le monde entier. Beaucoup d’entraîneurs souhaitent voir leurs équipes jouer comme le PSG. C’est le cas du promu en première division écossaise, Falkirk.

« Nous montrons des vidéos aux joueurs, pratiquement tous les matins »

Son entraîneur, John McGlynn, qui a fait monter pour la première fois en quinze ans le club au sein de l’élite du football écossais, n’a pas caché qu’il s’inspirait fortement du PSG version Luis Enrique pour insuffler un nouveau souffle à son équipe et lui permettre de se maintenir en Scottish Premiership. « Nous regardons leur façon de jouer et cherchons à reproduire leur style, à faire ce qu’ils font. Nous montrons des vidéos aux joueurs, pratiquement tous les matins, en particulier pendant la pré-saison, afin de leur donner une idée de la direction à prendre, explique le coach écossais au Daily Mail Sport. Messi, Mbappé, Neymar… Ce sont tous des superstars, alors quelle est la différence entre cette équipe et celle qui vient de remporter le titre ? Ce qui a changé, c’est quand un joueur y va, ils y vont tous. Et ils le font très rapidement, avec vitesse, énergie, engagement, agressivité. Ils pressent et récupèrent le ballon haut. Et quand ils n’y parviennent pas et qu’ils se font dépasser, leur récupération est incroyable. Luis Enrique a désormais une équipe qui fonctionne comme un tout, il a davantage de contrôle sur ses joueurs. Ils sont plus jeunes, ils sont plus enclins à écouter et à prendre les choses en compte, plutôt que de penser : « Bon, donne-moi le ballon et je marquerai un but » — ce qui arrive parfois. Je sais bien que je ne suis que John McGlynn. Mais c’est simplement ma façon de voir les choses. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde soit d’accord avec moi, mais il faut regarder vers le haut. »