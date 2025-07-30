Qatar, LDC, PSG, Messi, Enrique… Marco Verratti se confie

Durant l’été 2023, Marco Verratti a quitté le PSG après onze ans. Pour la Gazzetta dello Sport, il est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Le 18 juillet 2012, Marco Verratti a été présenté comme nouveau joueur du PSG dans l’anonymat le plus complet, qui plus est qu’il avait été présenté dans la foulée de la star internationale Zlatan Ibrahimovic. Onze ans après, il a quitté les Rouge & Bleu en légende après 415 matches toutes compétitions confondues (11 buts, 56 passes décisives). Lors de son passage au PSG, il a croisé de nombreuses stars. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi au sein du club de la capitale. « Je me souviens d’une soirée fantastique qui est devenue magique. On est à Ibiza, Neymar vient me voir et me dit que ce soir, Leo Messi sera là pour le repas. On termine à table avec moi, Leo, Paredes, Neymar et Di Maria. On parle et on est à l’aise. Et, façon de parler, on lui fait une tête comme ça pour qu’il vienne à Paris. Plus tard dans la soirée, on se salue et le lendemain, on lit qu’il y a des problèmes entre lui et le Barça. Puis, en début d’après-midi, Neymar m’appelle : « Marco, Leo va venir. » Incroyable : de l’avoir au dîner à l’avoir comme coéquipier. Soirée magique. »

« J’avais besoin d’un nouveau défi, de nouveaux stimuli »

Le milieu de terrain a ensuite évoqué sa vie au Qatar, lui qui joue dans le championnat qatari depuis son départ du PSG. « Disons que j’avais besoin d’un nouveau défi, de nouveaux stimuli. Je connaissais déjà Doha et je l’ai toujours aimée : quand la possibilité s’est ouverte, eh bien, voici le choix de la vie. Et j’en suis content. Comment est le championnat ? Compétitif. L’année dernière, j’étais dans une autre équipe, Al Duhail est arrivé deuxième après avoir longtemps été en tête : l’objectif est de gagner la Doha Bank Stars League. Connaissez-vous une différence avec l’Europe ? Ici, si un joueur est sur le banc, il n’est pas grincheux et énervé : ici on sourit quand même, l’envie d’être ensemble et de jouer va au-delà de tout. À Paris, la victoire était devenue une évidence : ici, j’ai revu quelque chose d' »enfantin », la joie de gagner, comme quand on était enfant. Le bonheur. À Paris, gagner était désormais monotone, répétitif. »

« Luis Enrique était brillant »

Marco Verratti est aussi revenu sur son choix de signer au PSG en 2012. « C’était difficile parce que j’avais conquis cette chose folle dans ma ville et que je devais laisser tomber mon rêve de jouer avec mon maillot de cœur en Serie A. Un jour, avant de partir, Sebastiani a été écarté : « J’y vais, mais si dans six mois je me sens malade et que je ne suis pas heureux, je reviendrai ». Arriver en Série A avec Pescara et ne pas jouer avec était difficile pour le petit garçon Verratti. » L’international italien a enfin parlé de la victoire du PSG en Ligue des champions sans stars. « Ce n’est pas comme ça, les stars sont là, il les a. Il a créé un super groupe, ils pensent beaucoup au collectif, Luis Enrique était brillant. Ils gagneront pendant des années. »

« Ils ont écrit que j’avais quitté le PSG parce que Luis Enrique le voulait. C’est faux »

Marco Verratti a enfin tenu à mettre fin à la rumeur selon laquelle il avait quitté le PSG parce que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. « Ah, une chose : ils ont écrit que j’avais quitté le PSG parce que Luis Enrique le voulait. Faux : je vous assure que ma conversation avec Nasser remonte à bien plus loin, où je lui ai dit que je partais parce que je voulais de nouveaux défis. Nous sommes restés en très bons termes, c’est quelqu’un de formidable. »