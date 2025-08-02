Matvey Safonov proposé à Galatasaray par le PSG ?

Doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, Matvey Safonov pourrait quitter les Rouge & Bleu cet été. Les dirigeants parisiens l’auraient proposé à Galatasaray.

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance de Krasnodar contre 20 millions d’euros pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov a plutôt été la doublure de l’Italien, qui a réalisé une deuxième partie de saison 2024-2025 exceptionnelle. Dans les chiffres, l’international russe aura participé à 17 matches toutes compétitions confondues. Seulement un an après son arrivée, et alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG, Matvey Safonov pourrait quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival.

Safonov, pas le premier choix de Galatasaray

En effet, avec l’arrivée probable de Lucas Chevalier et la possibilité de voir Gianluigi Donnarumma rester pour aller au bout de son contrat, Matvey Safonov pourrait se retrouver troisième dans la hiérarchie des gardiens au sein du PSG. Une situation qui ne lui plairait très certainement pas. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, le PSG aurait proposé son numéro 39 à Galatasaray. Le journaliste explique également que le club stambouilote a expliqué au PSG qu’il pourrait s’intéresser à une venue de Matvey Safonov s’il n’arrive pas à concrétiser une arrivée d’Ederson ou d’un gardien de classe mondiale au niveau similaire de celui du portier de Manchester City.



