Quand Zoumana Camara se remémore ses meilleurs souvenirs avec le PSG

Actuellement en poste à la tête des U19 du PSG, Zoumana Camara s’est exprimé sur son histoire parisienne auprès du média officiel rouge et bleu.

Zoumana Camara a presque tout connu avec le PSG. Débarqué en terre parisienne à l’été 2007 en provenance de l’AS Saint-Etienne, le défenseur a pris sa retraite en tant que joueur en 2015, la tunique francilienne toujours sur les épaules. L’occasion pour lui de garnir son armoire à trophées avec notamment trois titres de champions de France. Aujourd’hui, il tient les rênes de l’équipe U19 du club avec une certaine réussite.

Et forcément, le natif de Colombes a de nombreuses choses à dire quand il s’agit de prendre la parole sur son idylle avec le PSG. Pour PSG.fr, Zoumana Camara s’est ainsi remémoré ses huit dernières années en professionnel. Cela commence par son arrivée au sein du club de la capitale en 2007.

Son premier souvenir ?

« Ma rencontre avec le Président Alain Cayzac, grâce à qui je suis au club encore quinze ans après. Un président chaleureux, agréable, avec qui je suis encore en contact. Je le remercie toujours. Si j’ai le parcours que j’ai aujourd’hui au club, c’est en grande partie grâce à lui et au coach Paul Le Guen qui, à l’époque, m’avait fait venir. »

Son meilleur souvenir ?

« Il y en a beaucoup de bons, j’en ai deux particulièrement. Le premier, c’est le terrain : un match d’Europa League face à Twente où pour se qualifier, on devait gagner 4-0. Et on gagne 4-0. Je me souviens de ce jour-là, de la ferveur, la joie avec le public. C’est vrai que ce match, je l’ai encore dans la tête. Le deuxième est l’année du titre en 2013, où l’on parade au Trocadéro. Parce que quelque part, il y a la fierté de se dire que j’ai fait partie de l’équipe qui a eu la chance de vivre cela. On traversait Paris en bus, on est parti du Parc des Princes, on passait par le XVIe arrondissement pour arriver au Trocadéro, et c’est vrai que c’était quelque chose d’énorme. Cela reste un souvenir mémorable. »

Son plus beau souvenir au Parc des Princes ?

« Forcément, je dirais mon dernier match qui s’est soldé par un succès face à Reims. C’est toujours bien de boucler la boucle par une victoire au Parc, devant la famille et les amis. Surtout, je n’étais pas préparé à ça, je ne m’y attendais pas, mais Thiago Silva me demande de soulever le trophée du titre ! Cela reste un souvenir mémorable pour moi, qui restera gravé à jamais. »

« J’ai parlé de celui de 2013 car pour moi, c’était une chance de vivre ça. C’est aussi celui du dernier match de David Beckham avec la victoire contre Brest. Je me souviens que l’on s’était tous peint avant le match. Il y a aussi mon dernier titre où, au Stade de France, on a les 4 trophées puisqu’on avait fait le quadruplé. Ils ont tous une saveur particulière, mais toujours avec cette joie et ces émotions. Ils ont tous une histoire particulière, mais à la fin, il y a toujours cette envie de revivre ça. »