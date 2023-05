[LIVE] L’entraînement du PSG au Parc des Princes

Ce mercredi au Parc des Princes, le PSG sera sur la pelouse de son antre afin de s’entraîner sous les regards de ses supporters. Ces derniers assisteront donc à la préparation du déplacement à Strasbourg de ce samedi (21h sur Prime Video) pour la 37e et avant dernière journée de Ligue 1 Uber Eats.

C’est dans le cadre de la journée des enfants de la Fondation et du fond de dotation que 6 000 d’entre eux garniront les travées du Parc des Princes ce mercredi après-midi. A parti de 15h, ils pourront donc assister à un entraînement de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain indique : » À l’issue de l’entrainement, des enfants malades de l’hôpital Necker recevront la visite spéciale des joueurs en Galerie« . S’il ne sera pas présent sur la pelouse du Parc des Princes, Presnel Kimpembe devrait tout de même répondre présent afin d’être auprès des enfants de la Fondation : « La journée des enfants de la Fondation est un moment magique chaque saison. C’est l’occasion pour nous, les joueurs, de rendre à ces enfants qui en ont tant besoin, tout le soutien et l’affection qu’ils nous témoignent tout au long de l’année. C’est un crève-cœur de ne pas pouvoir participer à l’entrainement cette année mais je serai là pour profiter de cette ambiance galvanisante« , a déclaré le défenseur central Rouge & Bleu.