Un peu plus d’un millier de personnes vont prendre place à 19 heures (beIN Sports 1/PSGTV) au stade de la Source d’Orléans pour assister au match amical de préparation du PSG face à Augsbourg. Et ils verront surtout des Titis à l’action car c’est un Paris expérimental qui sera aligné avec pour seuls “cadres” Thilo Kehrer, Keylor Navas, Julian Draxler, Gana Gueye, Abdou Diallo et Mauro Icardi. Sont absents Achraf Hakimi (Covid), Edouard Michut (Covid), Rafinha (surcharge musculaire), Ander Herrera (mollet), Colin Dagba (cheville), Juan Bernat (genou), Sergio Rico et Sergio Ramos. Les internationaux occupés par la première partie de l’Euro Gini Wijnaldum, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira reprendront en fin de semaine. Les Italiens Verratti et Donnarumma sont en congés, comme les finalistes de la Copa América (Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria). On retrouvera donc les très jeunes Xavi Simons, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu, Teddy Alloh, Anfane Ahamada, Nathan Bitumazala, Nehemiah Fernandez Veliz, Alexandre Fressange, Samuel Noireau Dauriat. Arnaud Kalimuendo et Kenny Nagera reviennent.

Qu’attendre du PSG / Augsbourg ? Que les six habitués du groupe (Navas, Kehrer, Diallo, Gueye, Draxler, Icardi) aient un minimum de rythme à l’entame de la saison. Et qu’ils se montrent à leur avantage. D’autant plus qu’ils auront tous de la concurrence à leurs postes respectifs cette saison. Le Trophée des Champions c’est le 1er août (face au LOSC). Lors de la dizaine qui suivra, le PSG aura encore deux rencontres amicales au programme (Genoa samedi et Séville le 27 juillet) mais il s’appuiera certainement pour beaucoup sur ceux qui ont fait toute la préparation. Il n’est pas exclu qu’Achraf Hakimi, Rafinha, Ander Herrera, Colin Dagba et Sergio Ramos reviennent d’ici là et puissent être en mesure de disputer le match de Tel-Aviv. Idem pour Gini Wijnaldum, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira même si c’est leur état de forme au retour des vacances qui déterminera la faisabilité de la chose. Pour le premier match officiel, il faudra aussi jouer la carte jeunes. Il y a des places à gagner. Ismaël Gharbi et Xavi Simons ont déjà marqué des points. On attend aussi Arnaud Kalimuendo qui a été bon à Lens. Idem pour Eric Junior Dina Ebimbe qui était dans la galère dijonnaise. A ce stade de la pré-saison, se montrer brillant sous le maillot du PSG peut aussi avoir des conséquences en termes de mercato. Bref, si ce match d’entraînement n’apportera pas beaucoup à la construction collective de la saison Rouge & Bleu, ses acteurs – face à une opposition plus rude que Le Mans et Chambly – seront analysés à la loupe.

