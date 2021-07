Malgré le Covid le PSG fait carton plein sur les abonnements

Le PSG peut se féliciter de la fidélité du peuple Rouge & Bleu. La campagne d’abonnement et de réabonnement 2021-2022 – sur trois semaines – a été un succès absolu. Tous les sésames ont trouvé acquéreur. “La campagne a généré un engouement record. Malgré le contexte incertain du Covid, les supporters sont au rendez-vous et témoignent de leur amour pour le PSG” se félicite Nicolas Arndt, directeur de la billetterie et des hospitalités du Paris Saint-Germain, dans le communiqué de presse du club. Dès la reprise de la saison, tous les abonnés pourront désormais présenter leur abonnement de manière dématérialisée à travers l’application Mon Abo. Premier rendez-vous au Parc des Princes, la réception du RC Strasbourg pour le compte de la 2e journée deLigue 1 le week-end du 15 août.