Alors que Galatasaray est annoncé en négocations avec le PSG pour recruter Mauro Icardi, le Besiktas serait maintenant près à se joindre à la course à la signature du buteur argentin.

Le mercato n’est pas encore fini dans le sens des départ du côté du PSG. En effet, si la fenêtre estivale des transferts s’est refermée dans les cinq grands championnats, elle est encore ouverte dans certaines ligues. C’est notamment le cas en Belgique, ce qui va permettre à Djeidi Gassama de rejoindre Eupen prochainement dans le cadre d’un prêt après prolongation de son contrat à Paris. Le mercato est également toujours ouvert en Turquie jusqu’au 8 septembre, et c’est possiblement là-bas que s’écrira l’avenir de Mauro Icardi cette saison.

En effet, il est annoncé depuis plusieurs jours que Galatasaray est en négocations avec le PSG afin de recruter l’Argentin dans le cadre d’un prêt – avec ou sans option d’achat cela reste encore à définir. Dans le même temps, Trabzonspor a été annoncé sur les traces de l’ancien joueur de l’Inter, mais la piste s’est refermée dans la mesure où le club turc a finalement enrôlé Michy Batshuayi. Mais pour Mauro Icardi, c’est une porte de sortie perdue pour une porte de sortie retrouvée. En effet, le buteur indésirable au PSG semble clairement avoir la cote en Turquie dans la mesure où c’est maintenant Besiktas qui se pencherait sur son profil.

C’est tout du moins ce qu’a annoncé Abdellah Boulma sur son comte Twitter ce vendredi. Selon lui, le club turc serait à l’affut sur le dossier et pourrait tenter de s’immiscer dans les négociations qui trainent entre le PSG et Galatasaray. À ce sujet, Abdellah Boulma précise que les discussions sont pilotées par Luis Campos, qui a ses billes au sein du club turc. Les échanges concernent toujours les modalités d’un éventuel prêt et du partage du salaire de Mauro Icardi le cas échéant. Reste maintenant à savoir si un accord pourra être trouvé entre les deux clubs dans les heures à venir, faute de quoi Besiktas pourrait passer à l’action au cours des cinq prochains jours. Une chose est néanmoins positive dans cette histoire : un départ de Mauro Icardi du PSG dans la dernière ligne droite de ce mercato d’été semble bel et bien possible.